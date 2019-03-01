لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والاتحاد بث مباشر | kora online
الجمعة 01/مارس/2019 - 06:34 م
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يخوض نادي اتحاد جدة بقيادة سييرا المدرب الجديد اختبارا صعبا أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد على ملعب الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة" وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.
ويدخل الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي خورخي فوساتي المباراة على تحقيق فوز بنتيجة كبيرة وخطف الثلاث نقاط من أجل العودة للمركز الرابع الذي يحتله حالياً التعاون برصيد 39 نقطة.
أما على الجانب الآخر؛ تأمل جماهير الاتحاد أن يعود الفريق لسابق عهده تحت قيادة التشيلي سييرا الذي تولى المسؤلية خلفاً للكرواتي سلافين بيليتش الذي تمت إقالته لسوء النتائج.
وستكون مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من الدوري السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 hd بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للبطولة.
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