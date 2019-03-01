طريقة تحضير عصير البرقوق

المقادير: ( تكفي 6 أشخاص )

- 1/2 كيلو برقوق.

- 3 كوب كبير ماء.

- 1 1/2 كوب كبير ماء ورد.

- 1/2 ملعقة صغيرة (ملعقة الشاي) ليمون معصور.





طريقة التحضير:

- في اناء على نار عالية نضع الماء و البرقوق و يترك لمدة 3 دقائق حتى يغلي.





- يترك البرقوق حتى يغلي ثم يزال منه البذر باليد.





- يوضع البرقوق في الخلاط الكهربائي ثم يخلط جيدا ثم يصفى بالمصفاة.





- نضع ماء الورد و الليمون على العصير و يقلب ثم يوضع في كاسات التقديم و يقدم مع الكيك.





سر نجاح عصير البرقوق: