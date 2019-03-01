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طريقة تحضير عصير البرقوق

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:32 م
طريقة تحضير عصير البرقوق
عصير البرقوق
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المقادير: (تكفي 6 أشخاص)
- 1/2 كيلو برقوق.
- 3 كوب كبير ماء.
- 1 1/2 كوب كبير ماء ورد.
- 1/2 ملعقة صغيرة (ملعقة الشاي) ليمون معصور.

طريقة التحضير:
- في اناء على نار عالية نضع الماء و البرقوق و يترك لمدة 3 دقائق حتى يغلي.

- يترك البرقوق حتى يغلي ثم يزال منه البذر باليد.

- يوضع البرقوق في الخلاط الكهربائي ثم يخلط جيدا ثم يصفى بالمصفاة.

- نضع ماء الورد و الليمون على العصير و يقلب ثم يوضع في كاسات التقديم و يقدم مع الكيك.

سر نجاح عصير البرقوق:
- إضافة ماء الورد و الليمون على العصير مما يعطيه مذاق خاص.
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