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طريقة عمل فيليه الدجاج بصوص الليمون

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:30 م
طريقة عمل فيليه الدجاج بصوص الليمون
فيليه الدجاج بصوص الليمون
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المقادير: (تكفي 3 أشخاص)
- 3 صدور دجاج فيليه.
- 2 حبة كبيرة ليمون مقطع شرائح.
- 1 كوب شوربة "مرقة" دجاج.
- نصف كوب دقيق أبيض.
- ربع كوب عصير ليمون.
- 2 عيدان بصل أخضر مقطع.
- 2 فصوص ثوم مهروس.
- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة.
- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت.
- 1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بشر ليمون.
- 1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زنجبيل مفروم.
- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح.
- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بهارات دجاج.
- ربع ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود.

ملحوظة:
- يمكن استخراج ملعقة كبيرة من بشر 2 ليمونة متوسطة.

- نستخدم كوب واحد في كل المقادير.

طريقة التحضير:
- نغسل فيليه الدجاج جيداً، ونطرقه بمطرقة اللحوم، ثم نضعه جانباً.

- نتبل فيليه الدجاج بالملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج، ثم نضعه في الدقيق حتى يغطيه بطبقة رقيقة.

- في مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن "يقدح".

- نضع فيليه الدجاج في المقلاه، ونقلبه على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعه جانباً.

- في نفس المقلاه، نضع الزبدة والزنجبيل والثوم وبشر الليمون وعصير الليمون والشوربة والبصل الاخضر، ونقلبهم حتى يتجانسوا.

- نعيد فيليه الدجاج في المقلاه مرة أخرى، ونتركها على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

- نقدم فيليه الدجاج بصوص الليمون ساخن مع المكرونة بصوص الجبنة.

سر نجاح فيليه الدجاج بصوص الليمون:
- يمكن إضافة مقدار نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" من القرفة الناعمة للوصفة للحصول على مذاق مميز.

- يمكن إضافة نصف كوب من كريمة الطبخ مع صوص الليمون للحصول على صوص كثيف وغني.
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