طريقة عمل فيليه الدجاج بصوص الليمون

المقادير: ( تكفي 3 أشخاص )

- 3 صدور دجاج فيليه.

- 2 حبة كبيرة ليمون مقطع شرائح.

- 1 كوب شوربة "مرقة" دجاج.

- نصف كوب دقيق أبيض.

- ربع كوب عصير ليمون.

- 2 عيدان بصل أخضر مقطع.

- 2 فصوص ثوم مهروس.

- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت.

- 1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بشر ليمون.

- 1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زنجبيل مفروم.

- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح.

- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بهارات دجاج.

- ربع ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود.





ملحوظة:

- يمكن استخراج ملعقة كبيرة من بشر 2 ليمونة متوسطة.





- نستخدم كوب واحد في كل المقادير.





طريقة التحضير:

- نغسل فيليه الدجاج جيداً، ونطرقه بمطرقة اللحوم، ثم نضعه جانباً.





- نتبل فيليه الدجاج بالملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج، ثم نضعه في الدقيق حتى يغطيه بطبقة رقيقة.





- في مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن "يقدح".





- نضع فيليه الدجاج في المقلاه، ونقلبه على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعه جانباً.





- في نفس المقلاه، نضع الزبدة والزنجبيل والثوم وبشر الليمون وعصير الليمون والشوربة والبصل الاخضر، ونقلبهم حتى يتجانسوا.





- نعيد فيليه الدجاج في المقلاه مرة أخرى، ونتركها على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تنضج.





- نقدم فيليه الدجاج بصوص الليمون ساخن مع المكرونة بصوص الجبنة.





سر نجاح فيليه الدجاج بصوص الليمون :

- يمكن إضافة مقدار نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" من القرفة الناعمة للوصفة للحصول على مذاق مميز.



