طريقة تحضير السحلب بالفانيليا

المقادير: ( تكفي 3 أشخاص )

- 4 كوب كبير لبن.

- 1/2 كوب كبير نشا.

- 1 ملعقة صغيرة (ملعقة الشاي) فانيليا.

- سكر (الكمية حسب الرغبة).

- قرفة مطحونة.

- جوز هند مبشور.

- فستق مجروش.





طريقة التحضير:

- في كوب صغير الحجم توضع النشا و الماء و نقلب جيدا حتى تذوب النشا.





- في اناء صغيرة على نار هادئة نضع اللبن ثم نضيف مزيج النشا و الماء الى اللبن قبل ان يسخن و يفلب جيدا.





- يضاف السكر و الفانيليا الى اللبن و يقلب المزيج ثم نتركه لمدة 2 دقيقة حتى يغلي.





- يصب السحلب في أكواب التقديم ثم يزين بالقرفة و جوز الهند و الفستق و يقدم.





سر نجاح السحلب بالفانيليا :