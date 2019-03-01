طريقة تحضير السحلب بالفانيليا
الجمعة 01/مارس/2019 - 06:24 م
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المقادير: (تكفي 3 أشخاص)
- 4 كوب كبير لبن.
- 1/2 كوب كبير نشا.
- 1 ملعقة صغيرة (ملعقة الشاي) فانيليا.
- سكر (الكمية حسب الرغبة).
- قرفة مطحونة.
- جوز هند مبشور.
- فستق مجروش.
طريقة التحضير:
- في كوب صغير الحجم توضع النشا و الماء و نقلب جيدا حتى تذوب النشا.
- في اناء صغيرة على نار هادئة نضع اللبن ثم نضيف مزيج النشا و الماء الى اللبن قبل ان يسخن و يفلب جيدا.
- يضاف السكر و الفانيليا الى اللبن و يقلب المزيج ثم نتركه لمدة 2 دقيقة حتى يغلي.
- يصب السحلب في أكواب التقديم ثم يزين بالقرفة و جوز الهند و الفستق و يقدم.
سر نجاح السحلب بالفانيليا:
- وضع النشا على اللبن و هو بارد قبل ان يسخن حتى لا تتكتل.
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