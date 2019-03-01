دراسة حديثة توضح علاقة الإنجاب بأمراض السرطان

في تأكيد على أن الإنجاب له فوائد مهمة على صحة المرأة وحتى الرجل، هاهي دراسة جديدة ترتبط بين الإنجاب و الوقاية من الموت بأمراض السرطان، مما يعني أن الإنجاب يجعل جسم الأنثى و الرجل أقوى في مواجهة الأمراض.





الإنجاب وعلاقته بالسرطان:

كشفت دراسة علمية أن من لم ينجبن أطفالا أكثر عرضة للوفاة بأمراض السرطان بنسبة 72% مقارنة بالأمهات المنجبات.





وأرجع الباحثون ذلك إلى التغييرات السلوكية التي تحدث مع بدء تكوين عائلة، مثل عدم السهر وتغيير نمط الحياة، معتبرينه أحد أسباب الحماية من الإصابة بالسرطانات.





تفاصيل الدراسة: