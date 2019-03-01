دراسة حديثة توضح علاقة الإنجاب بأمراض السرطان
الجمعة 01/مارس/2019 - 06:21 م
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في تأكيد على أن الإنجاب له فوائد مهمة على صحة المرأة وحتى الرجل، هاهي دراسة جديدة ترتبط بين الإنجاب و الوقاية من الموت بأمراض السرطان، مما يعني أن الإنجاب يجعل جسم الأنثى و الرجل أقوى في مواجهة الأمراض.
الإنجاب وعلاقته بالسرطان:
كشفت دراسة علمية أن من لم ينجبن أطفالا أكثر عرضة للوفاة بأمراض السرطان بنسبة 72% مقارنة بالأمهات المنجبات.
وأرجع الباحثون ذلك إلى التغييرات السلوكية التي تحدث مع بدء تكوين عائلة، مثل عدم السهر وتغيير نمط الحياة، معتبرينه أحد أسباب الحماية من الإصابة بالسرطانات.
تفاصيل الدراسة:
حلل باحثو جامعة كلاغنفورت بالنمسا، بقيادة البروفيسور بول شوينزر، بيانات متعلقة بالأبوة والأمومة وحالات الزواج والدخل، ضمن دراسة طويلة الأمد، شملت 1% من سكان إنجلترا وويلز بالتعاون مع مكتب الإحصاءات الوطنية. وخلصت النتائج التي نشرت في دورية Scientific Reports إلى أن من لديهن أطفال أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان كما أكدت الدراسة أن الآباء يصبحون أقل عرضة للوفاة نتيجة الأمراض المعدية.
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