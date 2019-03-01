يلا شوت لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر الاسطورة يوتيوب yalla shoot كورة ستار|أونلاين livehd7 | KoRA LIVE
الجمعة 01/مارس/2019 - 06:22 م
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ننقل لكم مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر يلا شوت الأسطورة livehd7 يوتيوب رابط yalla shoot اليوم الجمعة 1 مارس 2019، وذلك ضمن الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الامير محمد بن سلمان لكرة القدم، وسيتم إقامة ديربي جدة على ملعب الجوهرة المشعة الذي يتسع إلى أكثر من 60 ألف متفرج من المدرجات، مواجهة مرتقبة بين الفريقين على المستطيل الأخضر، حيث يسعى الاتحاد إلى الهروب من المنطقة المُظلمة التي يقبع بها منذ بداية المسابقة، فيما يأمل الاهلي في العودة للمربع الذهبي، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة الاتحاد أمام الاهلي لايف تابع لايف livehd7 دوري بلس بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث مميزة تناسب المشاهدين.
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مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر
وسيبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الاهلي مباشر كورة ستار أونلاين اليوم 1-3-2019 في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت مصر، الثامنة ونصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبإمكان متابعي كرة القدم وعاشقيها مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد مباشرة الاسطورة كورة ستار لايف من خلال قناة ksa sport بالتعليق العربي، حيث سيتولى التعليق على المواجهة كلاً من فهد العتيبي وسمير المعيرفي، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب نيوز، سوف نقوم بنشر رابط يلا شوت لايف حصري على اليوتيوب للاستمتاع بمباراة الاتحاد والاهلي مباشر DawriPlus.
رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي يلا شوت
سنقوم بإضافة البث الحي المباشر الخاص بمباراة الاتحاد والاهلي قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة، وفي حالة توقف البث قوموا بتحديث الصفحة مباشرة.
الجدير بالذكر إن مباراة الذهاب بين الاهلي والاتحاد لايف انتهت بهزيمة العميد بثلاثية مقابل هدف، حيث بادر الاتحاد بتسجيل هدف التقدم ولكن نجح الأهلي في معادلة النتيجة ومن ثم تحقيق الانتصار.
بث حي ومباشر عبر قناة السعودية الرياضية اتش دي مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة في بطولة الدوري السعودي في مباراة قوية يترقبها عشاق الكرة العربية نظرا لقوة الفريقين yalla shoot live.
وكان الأهلي قد خسر مباراته السابقة أمام الرائد في الدوري السعودي لكرة القدم، وسيحاول مصالحة جماهيرة خلال مواجهة الاتحاد في ديربي مدينة جدة.
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