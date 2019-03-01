إليكِ أبرز التمارين الرياضية لتنحيف وحرق دهون الذراعين

منطقة الذراعين من المناطق التي تتراكم فيها الدهون و الترهلات بشكل مزعج، ولكي لا تمنعي نفسك من ارتداء ما يحلو لكِ من الفساتين تحضيراً للموسم المقبل، إليكِ أسرع الطرق لتنحيف وحرق دهون الذراعين.





تساعدك التمارين الرياضية التالية المهمة جداً و سهلة الأداء في البيت أو في الصالة الرياضية بالحصول على ذراعين جميلتين و بدون ترهل.





قومي بتخصيص وقتاً قصيراً لنفسك لإدراج هذه التمارين الرياضية المميزة في روتينك اليومي، و حتماً ستسعدين بالنتائج و الفرق الذي سيظهر خلال وقت قصير.





التمرين الأول

إرتكزي على يديك و أصابع قدميك، و ارفعي جسمك صوب السقف و ادفعي جسمك بعيداً عن الأرض. إرفعي قدمك اليسرى أو اليمنى عالياً في الهواء و حافظي على استقامة جسمك.





التمرين الثاني

إستلقي على جانبك الأيمن أو الأيسر و ارفعي اردافك عن الأرض و استندي على الكوع كما في الصورة و ضعي ذراعك الأخرى على الخصر. إرفعي قدمك العليا عالياً في الهواء و حافظي على الوضعية لثوان.





التمرين الثالث

ضعي يديك خلفك على طرف الأريكة أو أي كرسي أو على الأرض و انفخضي صوب الأرض. إبدأي برفع جسمك عالياً حتى تصل المؤخرة لارتفاع الأريكة على أن تكون يديك خلفك ممدودتين بشكل مستقيم، ثم انزلي مجدداً و تدريجياً صوب الأرض حتى تقتربي من الأرض مع ثني الكوعين.





التمرين الرابع

اثني القدمين معا على الارض، احملي اوزانا خفيفة بين يديك، ثم ارفعيهما و مدّيهما بشكل مستقيم في الهواء فوقك مباشرة. اثني الذراعين و المرفقين معا و قومي بفتحهما جانبا، ثم عودي الى الوضعية الاولى و مدّيهما في الهواء و كرّري الحركات لـ30 ثانية. يمكنك أن تقومي بنفس الحركات و أنت جالسة بدلاً من مدّ جسمك كلياً على الأرض كما تظهر لك الصورة.





التمرين الخامس

إبدأي بتمرين البلانك وحافظي على خط جسمك مستقيماً. ضعي يديك على الأرض و تحت ذقنك و شكلّي بيديك شكل حبة إلماسة أو مثلث Diamond. ثم قومي بالإنخفاض و قومي بتمرين الـPush-up العادي.





أهم الوصفات للتخلص من دهون الذراعين

بعض الوصفات تساعدك على التخلص من دهون الذراعين من خلال دهن الخليط الذي سنذكره تالياً على المنطقة التي تريدين التخلص من الدهون فيها و تدلكيها جيداً.





و من أهم هذه الوصفات:

- قومي بغلي 3 ملاعق من الزنجبيل المبروش في كوب من الماء، و بعد أن يبرد أضيفي 2 ملعقة من خل التفاح و ماء الورد و زيت اللوز إلى جانب 3 ملاعق من كريم الجلسوليد.



