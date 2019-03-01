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إليكِ أبرز التمارين الرياضية لتنحيف وحرق دهون الذراعين

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:15 م
إليكِ أبرز التمارين الرياضية لتنحيف وحرق دهون الذراعين
أرشيفية
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منطقة الذراعين من المناطق التي تتراكم فيها الدهون و الترهلات بشكل مزعج، ولكي لا تمنعي نفسك من ارتداء ما يحلو لكِ من الفساتين تحضيراً للموسم المقبل، إليكِ أسرع الطرق لتنحيف وحرق دهون الذراعين.

تساعدك التمارين الرياضية التالية المهمة جداً و سهلة الأداء في البيت أو في الصالة الرياضية بالحصول على ذراعين جميلتين و بدون ترهل.

قومي بتخصيص وقتاً قصيراً لنفسك لإدراج هذه التمارين الرياضية المميزة في روتينك اليومي، و حتماً ستسعدين بالنتائج و الفرق الذي سيظهر خلال وقت قصير.

التمرين الأول
إرتكزي على يديك و أصابع قدميك، و ارفعي جسمك صوب السقف و ادفعي جسمك بعيداً عن الأرض. إرفعي قدمك اليسرى أو اليمنى عالياً في الهواء و حافظي على استقامة جسمك.

التمرين الثاني
إستلقي على جانبك الأيمن أو الأيسر و ارفعي اردافك عن الأرض و استندي على الكوع كما في الصورة و ضعي ذراعك الأخرى على الخصر. إرفعي قدمك العليا عالياً في الهواء و حافظي على الوضعية لثوان.

التمرين الثالث
ضعي يديك خلفك على طرف الأريكة أو أي كرسي أو على الأرض و انفخضي صوب الأرض. إبدأي برفع جسمك عالياً حتى تصل المؤخرة لارتفاع الأريكة على أن تكون يديك خلفك ممدودتين بشكل مستقيم، ثم انزلي مجدداً و تدريجياً صوب الأرض حتى تقتربي من الأرض مع ثني الكوعين.

التمرين الرابع
اثني القدمين معا على الارض، احملي اوزانا خفيفة بين يديك، ثم ارفعيهما و مدّيهما بشكل مستقيم في الهواء فوقك مباشرة. اثني الذراعين و المرفقين معا و قومي بفتحهما جانبا، ثم عودي الى الوضعية الاولى و مدّيهما في الهواء و كرّري الحركات لـ30 ثانية. يمكنك أن تقومي بنفس الحركات و أنت جالسة بدلاً من مدّ جسمك كلياً على الأرض كما تظهر لك الصورة.

التمرين الخامس
إبدأي بتمرين البلانك وحافظي على خط جسمك مستقيماً. ضعي يديك على الأرض و تحت ذقنك و شكلّي بيديك شكل حبة إلماسة  أو مثلث Diamond. ثم قومي بالإنخفاض و قومي بتمرين الـPush-up العادي.

أهم الوصفات للتخلص من دهون الذراعين
بعض الوصفات تساعدك على التخلص من دهون الذراعين من خلال دهن الخليط الذي سنذكره تالياً على المنطقة التي تريدين التخلص من الدهون فيها و تدلكيها جيداً.

و من أهم هذه الوصفات:
- قومي بغلي 3 ملاعق من الزنجبيل المبروش في كوب من الماء، و بعد أن يبرد أضيفي 2 ملعقة من خل التفاح و ماء الورد و زيت اللوز إلى جانب 3 ملاعق من كريم الجلسوليد.

- إخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت النعناع، و ملعقة كبيرة من زيت الزنجبيل، و ملعقة كبيرة من خل التفاح.
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المزيد عن: حرق دهون الذراعين تمارين رياضية الصحة الرياضة الذراعين الدهون التنحيف
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