قريبًا.. دينا عصمت تقدم برنامج جديد على "DMC"

تستعد الإعلامية دينا عصمت، لتقديم برنامج جديد على فضائية "DMC"، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويناقش الصحافة الأجنبية، وأهم الصحف الأجنبية وما يميزها.

حيث تُقدم برنامج عبر قناة "dmc"، يهتم بالقضايا التي تقع خارج الحدود، من خلال الصحافة الأجنبية.

عملت دينا عصمت، للمرة الأولى في إحدى المجلات الخليجية، عندما كان عمرها 17 عامًا، ليكون الظهور الأول لها عبر شاشة التليفزيون، عندما كانت في سن الـ18 عامًا، من خلال قناة "البغدادية".