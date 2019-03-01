بث مباشر الهلال والفيصلي .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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ترتيب الفرق بالدوري

نادي الهلال السعودي متصدر الترتيب حتى الآن، وذلك برصيد 52 نقطة، وقد خاض النادي إحدى وعشرون جولة حتى الآن، ولم يخسر منذ بداية الموسم سوى في مباراة واحدة فقط، وتعادل الهلال في أربع مباريات، وفاز في ستة عشر مباراة، وتلقب شباكه 22 هدف، وسجل بالمنافسين ثلاثة وخمسون هدف، أي أن له فارق أهداف 31 هدف حتى الآن في سلسلة قوية للنادي المتصدر حتى الآن.





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بينما نادي الفيصلي السعودي يحتل المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، وذلك في من أصل إحدى وعشرون مباراة خاضها النادي، فاز في ثمان مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر في سبع مباريات، وتلقت شباكه 30 هدف، وسجل بالمنافسين 34 هدف، أي أن فارق الأهداف له هو أربعة أهداف فقط، ويأمل في تحقيق الفوز من أجل تخطي نادي الفتح والوصول للمركز السادس.





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فرض الضغط

تكمن مباراة اليوم من الأهمية البالغة للهلال السعودي، بسبب الضغط الخاص بالمباريات، وبسبب ضغط نادي النصر السعودي عليه بالجدول، حيث يعد الفارق في النقاط ضعيف، وهو ثلاث نقاط فقط بين نادي النصر والهلال السعودي، مع أن فارق الأهداف لصالح نادي الهلال، ولكن في حالة خسارة الهلال اليوم المباراة، سوف يظل الفارق عند ثلاث نقاط فقط بين المتصدر والوصيف، وسيمنح له فرصة الإنقضاض على الصدارة في حالة الخسارة مرة أخرى.





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الهلال والفيصلي بث مباشر الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 من خلال خدمة البث المباشر الجولة الثانية والعشرون دوري كأس الامير محمد بن سلمان , في اطار مباريات الاسبوع الثاني والعشرين من الدوري السعودي الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة الهلال والفيصلي في لقاء سيقام علي ملعب جامعة الملك سعود معقل فريق الهلال في موقعة من المنتظر ان يحقق فيها الهلال الفوز والثلاث نقاط بكل سهولة ويسر للتركيز فيما هو قادم من مباريات هامة للفريق الازرق.





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