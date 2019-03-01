"الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

قررت وزارة الأوقاف، أن تكون خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الشهادة في سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والادعاء ، وذلك في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، مع ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا، إضافة إلى ترجمتها إلى لغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الخطبة بمناسبة يوم الشهيد واتساقا مع دور وزارة الأوقاف في بيان الحق والباطل وتمييز الخبيث من الطيب، وحرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقي ، والفرق بينه وبين من يلقي بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة.



