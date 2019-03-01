محافظ القاهرة: شاشات عرض مجانية للمواطنين لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا
الجمعة 01/مارس/2019 - 05:05 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
Advertisements
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المحافظة مستعدة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية المقرر أنطلقها 21 يونيو القادم وتختتم في 19 يوليو، والتي تحظي القاهرة من النصيب الأكبر لاستضافة مبارياتها، فضلًا عن حفل افتتاح البطولة والختام.
وشدد "عبد العال" خلال جولته التفقدية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة البطولة، على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدن إفريقيا، وخاصة المستشفيات القريبة ونشر سيارات الإسعاف المجهزة بالإضافة إلي وجود طبيب بكل سيارة.
وطلب محافظ القاهرة، من رؤساء الأحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة.
وشدد "عبد العال" خلال جولته التفقدية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة البطولة، على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدن إفريقيا، وخاصة المستشفيات القريبة ونشر سيارات الإسعاف المجهزة بالإضافة إلي وجود طبيب بكل سيارة.
وطلب محافظ القاهرة، من رؤساء الأحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة.
Advertisements
المزيد عن: محافظ القاهرة كأس أمم أفريقيا شاشات عرض خالد عبدالعال
- الإسكندرية تتجمل لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.. والمحافظة تنهي استعدادتها (صور)
- محافظ بني سويف: شاشات عرض وأغاني وطنية في احتفالات ذكرى 30 يونيو
- الإسماعيلية تفتح جميع مراكز الشباب لمتابعة مباراة مصر والكونغو
- تجهيز شاشات عرض بالميادين لمتابعة مباراة مصر في تصفيات كأس العالم بكفر الشيخ
- محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى الجديد بشارع شيري (صور)
- استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.. رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير استاد القاهرة
- محافظ الإسماعيلية: جاهزون لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية
- محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات استضافة كأس الأمم الإفريقية