يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
الجمعة 01/مارس/2019 - 05:03 م
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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، مباراة قوية منتظرة حيث يدخل كل فريق ساعيًا إلى الفوز من أجل النقاط الثلاثة، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويسعى الزعيم إلى مواصلة تقديم النتائج الإيجابية من أجل الحفاظ على الصدارة.
تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مصر والسادسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود، وتنقل القناة السعودية الرياضية 2 اللقاء بتعليق بلال علام.
توقيت مباراة الهلال والفيصلي
6:35 مساءاً بتوقيت السعودية .5:35 مساءاً بتوقيت مصر .5:35 مساءاً بتوقيت فلسطين .5:35 مساءاً بتوقيت الأردن.5:35 مساءاً بتوقيت سوريا .5:35 مساءاً بتوقيت لبنان .6:35 مساءاً بتوقيت العراق .5:35 مساءاً بتوقيت السودان .6:35 مساءاً بتوقيت اليمن .5:35 مساءاً بتوقيت ليبيا .4:35 مساءاً بتوقيت تونس .4:35 مساءاً بتوقيت الجزائر .4:35 مساءاً بتوقيت المغرب .7:35 مساءاً بتوقيت الإمارات.6:35 مساءاً بتوقيت البحرين.7:35 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.6:35 مساءاً بتوقيت الكويت .6:35 مساءاً بتوقيت قطر.3:35 مساءاً بتوقيت موريتانيا.6:35 مساءاً بتوقيت جزر القمر .3:35 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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