الهاتف "Redmi Note 7" الجديد يفشل في اختبار الصلابة (فيديو)
الجمعة 01/مارس/2019 - 04:50 م
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تم إطلاق الهاتف Redmi Note 7 بمواصفات رائعة أهمها الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابيكسل وقد قامت الشركة ببيع مليون هاتف فى 30 يوما فقط وها هى JerryRigEverything تقوم بإختبار الصلابة والذى فشل فيها بسهولة.
كشف إختبار الثنى عن أماكن ضعيفة فى الهاتف منها الإطار البلاستيكى حول مفتاح التشغيل وبجوار درج SIM فقد ينحنى الهاتف إذا جلس عليه المستخدم أثناء وجوده بالجيب الخلفى عن طريق الخطأ مما يجعل شاشة الهاتف الـ LCD غير جيدة كما أن الجهة الخلفية للهاتف المغطاة بزجاج Gorilla 5 تحطمت بالكامل.
قام رئيس redmi بمشاركة مجموعة من مقاطع الفيديو على Weibo والتى تم فيها إختبار الهاتف والتى أثبتت قوة وصلابة الهاتف ولكن جاء JerryRigEverything وأثبت لنا خلاف هذا على الرغم من أن هذا لا يحدث فى الحياة الحقيقية.
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