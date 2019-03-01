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فتح تتهم حماس بتعذيب معتقليها في غزة

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:59 م
فتح تتهم حماس بتعذيب معتقليها في غزة
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وكالات
 
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اتهمت حركة فتح، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بتعذيب معتقلي حركة فتح الذين تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة، على خلفية مظاهرات مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الحركة فتح، أسامة القواسمي: إن "حماس قامت بخطف وتعذيب أبناء حركة فتح بطريقه وحشية لا يمكن لفلسطيني أن يتخيلها"، وأضاف أن "حماس قامت بذبح أبناء حركة فتح وضربهم وتعذيبهم في البرد القارس، وزجهم في أقبية مظلمة باردة، والاعتداء عليهم جسدياً ولفظياً، وزج المناضلين مع العملاء والجواسيس والمجرمين".



واعتقلت أجهزة أمن حماس، العشرات من عناصر حركة فتح في قطاع غزة، بعد خروجهم في مسيرات مؤيدة للرئيس عباس، بالتزامن مع مظاهرات كانت تدعو لها حماس للمطالبة برحيل الرئيس عباس.



وأسفرت جهود فصائلية قادتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإقناع حماس بالافراج عن معتقلي حركة فتح في سجون الأجهزة الأمنية التابعة لحماس.
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