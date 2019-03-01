دوري بلس | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي 1 مارس في الدوري السعودي للمحترفين | dawri | كورة لايف | يلا شوت | dawri plus
الجمعة 01/مارس/2019 - 04:53 م
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موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم
البطولة : الدوري السعودي
القنوات : السعودية الرياضية 2
المعلق : بلال علام
الساعة : 5:35 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 6:35 مساء بتوقيت السعودية
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