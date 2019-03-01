يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم في الدوري السعودي yalla shoot
الجمعة 01/مارس/2019 - 04:51 م
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يستقبل ملعب جامعة الملك سعود مباراة الهلال والفيصلي مساء اليوم الجمعة 1 مارس 2019، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019.
ويقدم مصر سبورت بث مباشر لمباراة الهلال والفيصلي، والتي من المقرر أن تنقل عبر قناتي السعودية الرياضية 2، وقناة دوري بلس HD 2، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلقين بلال علام وأحمد النفيسة.
وصل الزعيم إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد فوزه على الاتحاد السكندري ذهاباً وإياباً بنتيجة ثلاثية أهداف دون رد، أما في الدوري المحلي فيتصدر الهلال جدول ترتيب الفرق برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
وفي الجانب الآخر، يؤدي الفيصلي موسماً مثالياً في الدوري، وكانت أخر مبارياته ضد الرائد، وفازوا بثلاثة أهداف دون مقابل، ويحل الفيصلي في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ومن أمامه الفتخ صاحب المركز السابع.
سيعتمد المدير الفني زوران ماميتش على ذات الطريقة المعتاد عليها من بداية الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيدفع بالحبسي في حراسة عرين الزعيم، وفي الدفاع بوتيا، البليهي، الشهراني، البريك، وفي وسط الملعب كنو وعطيف، وجوميز في قلب الهجوم، وسيكون تشكيل الفريق المتوقع كالآتي:
تشكيل الهلال ضد الفيصلي | 4-2-3-1
علي الحبسي
ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك
عبد الله عطيف – محمد كنو
سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو
بافيتيمبي جوميز
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