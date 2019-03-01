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كورة شوت لايف.. الهلال والفيصلي بث مباشر || Al Hilal vs Al Faisaly ||match live

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:48 م
كورة شوت لايف.. الهلال والفيصلي بث مباشر || Al Hilal vs Al Faisaly ||match live
الفيصلي
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كورة شوت لايف.. الهلال  والفيصلي بث مباشر ||  Al Hilal vs Al Faisaly   ||match live

في الدوري السعودي اليوم الاسطورة Livehd7 يلا شوت اونلاين تابع لايف Yalla Shoot بدون تقطيع dawriplus على ملعب ستاد جامعة الملك سعود، في الجولة رقم 22 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان، وسنوفر لكم من خلال موقع عرب فور نيوز رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي يلا شوت.

بث مباشر الهلال والفيصلي

بث مباشر الهلال والفيصلي دوري بلس dawriplus، يبدأ توقيت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي في الساعة السادسة و35 دقيقة بتوقيت الرياض، الخامسة و 35 دقيقة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة،  ويمكن لجميع محبي الكرة السعودية مشاهدة اللقاء عبر قناة ksa sport hd بتغطية خاصة من أرضية ملعب اللقاء جامعة الملك سعود، وبدورنا في “عرب فور نيوز” سنتابع معكم لحظياً روابط مشاهدة الهلال والفيصلي وإمدادكم بروابط سريعة ومباشرة لمتابعة اللقاء.



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