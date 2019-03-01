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يوسف الخال يصور مشاهده في مقامات العشق وسط الثلوج.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:46 م
يوسف الخال يصور مشاهده في مقامات العشق وسط الثلوج.. فيديو
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الفجر الفني
 
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يواصل الفنان يوسف الخال تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "مقامات العشق" لعرضه على شاشة التليفزيون فى رمضان المقبل.

ونشر يوسف الخال فيديو له على صفحته على انستجرام وهو وسط الثلوج ويقوم بتصوير دوره فى مقامات العشق وعلق، قائلا: "انتظروا المسلسل ودور على بن عربى رمضان 2019، والمسلسل من إنتاج سوريا".

والمسلسل يلقي نظرة على حياة المتصوف الأكبر محيي الدين بن عربي، وتشارك الفنانة نسرين طافش فى البطولة بشخصية "ست الحسن"، الشاهدة على عصر "بن عربي".

من ناحية أخرى يشارك فى بطولة المسلسل مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، قمر خلف والفنانة القديرة نادين خوري.

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