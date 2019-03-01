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تداولات البورصة تقفز لـ 34 مليار جنيه خلال شهر فبراير

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:34 م
تداولات البورصة تقفز لـ 34 مليار جنيه خلال شهر فبراير
البورصة
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نيفين سمير
 
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سجلت إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال شهر فبراير  نحو 34 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.9 مليون ورقة منفذة على 619 ألف عملية،

 وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.749 مليون ورقة منفذة على 510 ألف عملية.


واستحوذت الأسهم على 75.3% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 24.6%.خلال الشهر


واغلقت مؤشرات البورصة تعاملات فبرايرعلي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر ايجي أكس 30 بنسبة 4.7% عند مستوي 14.803.97نقطة ، وأرتفع أيضا مؤشر ايجي اكس 70 بنسبة 5.2% مغلقاً الفترة عند 719.6 نقطة و سجل المؤشر ايجي أكس 100 ارتفاعاً بنحو 5.17 مغلاً الفترة عند 1.812.01 نقطة .

 و ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8% عن الأسبوع الماضى.

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