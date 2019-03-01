غدا.. الزمالك يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة بترو أتلتيكو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسي غدا السبت في إنجولا قبل مواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.





ويقام تدريب الغد في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت إنجولا في العاصمة لواندا على ملعب 11 نوفمبر الذي ستقام عليه المباراة.





وفشل الزمالك في الفوز في اللقاء الماضي بعدما تعادل مع ضيفه الأنجولي بهدف لمثله في الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



