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غدا.. الزمالك يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة بترو أتلتيكو

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:31 م
غدا.. الزمالك يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة بترو أتلتيكو
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أحمد الهواري
 
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسي غدا السبت في إنجولا قبل مواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.


ويقام تدريب الغد في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت إنجولا في العاصمة لواندا على ملعب 11 نوفمبر الذي ستقام عليه المباراة.


وفشل الزمالك في الفوز في اللقاء الماضي بعدما تعادل مع ضيفه الأنجولي بهدف لمثله في الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


ويتذيل الأبيض مجموعته بعد مرور ثلاثة جولات حيث تعادل في مباراتين وخسر واحدة.

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