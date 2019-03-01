طريقة سهلة لعمل كريمة الفطر
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:24 م
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المقادير:
البصل: 1 حبة (مفروم ناعم)
ملح: نصف ملعقة صغيرة
طحين: 2 ملعقة كبيرة
أوريجانو: نصف ملعقة صغيرة
الثوم: فصّان (مهروس)
مرق دجاج: 4 اكواب
الفطر: 2 كوب (طازح / مفروم ناعم)
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
الزبدة: 2 ملعقة كبيرة
الزيت النباتي: ملعقة كبيرة
كريمة: نصف كوب (سائلة)
طريقة التحضير:
1- سخني الزبدة والزيت في قدر سميك على نار متوسطة.
2- أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.
3- أضيفي الفطر الطازج وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل.
4- تبلي الخليط بالفلفل والملح والأوريغانو وقلبي.
5- أضيفي المرق وغطي القدر وخففي النار واتركيه على نار منخفضة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الفطر.
6- أضيفي الكريمة واتركي المزيج لمدة 5 دقائق على النار.
7- قدمي الشوربة ساخنة إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة.
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