محافظ دمياط تستقبل مبعوث بابا الفاتيكان (صور)



وأكد ساندري أن مصر ستظل بلدا للسلام والرخاء وشعبها شعب كريم لا يعرف التناحر ويكن لبعضهم الإخوة مسلمين كانوا أو أقباطا.

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، في مدينة رأس البر للمشاركة بالاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزي والملك الكامل الأيوبي وهو لقاء السلام.رافقه في الزيارة سفير الفاتيكان بجمهورية مصر العربية المطران برونو موتزارو.كما تفقد أمس الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما مكتب التنمية والخدمات الإنسانية "SCDO" بسوهاج، التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك، ورافقه سفير دولة الفاتيكان والأنبا يوسف أبو الخير، مطران الإيبارشية.