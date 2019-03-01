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شاهد.. الأفيش الأول لفيلم فيرس (صورة)

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:13 م
شاهد.. الأفيش الأول لفيلم فيرس (صورة)
وفاء صادق
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الفجر الفني
 
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم فيرس الأفيش الدعائى الأول للفيلم.

وسيطر على الأفيش الغموض والرعب واللون الأسود، وجاء شبيه لفيلم الرعب الشهير. 

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب في الجامعة، تضعهم الظروف والقدر في مواقف مرعبة مثيرة، ليتضح بعدها الحقيقة التي تكشفها الأحداث مع نهاية مشاهد الفيلم.

فيرس من بطولة وفاء صادق ، ريم البارودي ، مها أبو عوف ، شريف السلاموني ، نهير امين ، محمود جمعة ، سوما ، مارتينا عادل ، تامر القاضي ، ياسمين رحمي ، جمانه فؤاد ، تأليف وإخراج اسامة عمر، وقد تم تصوير الفيلم بأحداث كاميرا في العالم بطريقة 4k وقد تم عمل الجرافيك بأحدث النظم العالمية.
شاهد.. الأفيش الأول لفيلم فيرس (صورة)
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