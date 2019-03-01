شاهد.. الأفيش الأول لفيلم فيرس (صورة)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم فيرس الأفيش الدعائى الأول للفيلم.





وسيطر على الأفيش الغموض والرعب واللون الأسود، وجاء شبيه لفيلم الرعب الشهير.





وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب في الجامعة، تضعهم الظروف والقدر في مواقف مرعبة مثيرة، ليتضح بعدها الحقيقة التي تكشفها الأحداث مع نهاية مشاهد الفيلم.



