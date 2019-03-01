دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:14 م
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دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف
في مباراة قوية يلتقي فريقا الهلال والفيصلي على استاد جامعة الملك سعود ، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، في قمة ينتظرها عشاق الكرة السعودية نظرا لقوة الفريقين، دوري بلس مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي.
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مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر:
يدخل الهلال مباراة اليوم بعدما نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تغلبه على الاتحاد السكندري في مجموع المبارتين بنتيجة، (0-3)، أما في الدوري فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 21 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر.
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رابط مجاني مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي:
على الجانب الأخر يقدم فريق الفيصلي مستويات طيبة حتى الآن في الدوري السعودي، وكانت آخر مبارياته أمام الرائد، وحققوا الفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد، واستطاع الفريق أن يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة خلف الفتح صاحب المركز السابع، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 21 لقاء، فاز في 8 مباريات وتعادل في ست، وخسر في سبع مواجهات، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي.
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كول كورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي:
سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس الطريقة التي اعاد عليها منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو وعطيف في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز، وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة السعودية الرياضية.
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لمشاهدة المباراة في حال توقف البث اضغط هنـــــــا
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لمشاهدة المباراة في حال توقف البث اضغط هنـــــــا
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