الإطاحة بعصابة لسرقة الضيعات الفلاحية بنابل

تقدّم مجموعة من الأشخاص إلى مقرّ مركز الأمن الوطني ببئر شلوف ولاية نابل، للإعلام عن تعرّض ضيعاتهم الفلاحيّة للسّرقة وفقدان مجموعة من الحيوانات باهضة الثمن، وقارورتي غاز ومحرّكين كهربائيّين.





وتمّ يوم أمس الخميس 28 فيفري 2019، إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة حيث أمكن حصر الشبهة في 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 34 و65 سنة قاطنين الجهة من ذوي السوابق العدليّة في مجال السّرقات)، وإلقاء القبض عليهم وبتفتيش منازلهم أمكن حجز المسروق وإرجاعه لأصحابه.





وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم، موضوعها "السرقة من داخل المزارع".