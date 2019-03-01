ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. وزير الخارجية الروسي يلتقي خادم الحرمين الأحد المقبل

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:06 م
عاجل.. وزير الخارجية الروسي يلتقي خادم الحرمين الأحد المقبل
صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، منذ قليل، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيتوجه بزيارة إلى الرياض، مشيرًا إلي أنه سيلتقي خلالها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الروسية "من المقرر في الرياض عقد لقاء مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير".

وأشارت الوزارة، إلى أن لافروف سيجري جولة على دول الخليج العربي، تشمل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 3-7 مارس.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
-
x
15:00
-
القادسية
الهلال
-
x
17:35
-
الفيصلي
الأهلي
-
x
19:30
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند