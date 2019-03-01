عاجل.. وزير الخارجية الروسي يلتقي خادم الحرمين الأحد المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، منذ قليل، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيتوجه بزيارة إلى الرياض، مشيرًا إلي أنه سيلتقي خلالها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الروسية "من المقرر في الرياض عقد لقاء مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير".





وأشارت الوزارة، إلى أن لافروف سيجري جولة على دول الخليج العربي، تشمل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 3-7 مارس.



