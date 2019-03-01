"راكيتيتش" يحسم مصيره مع برشلونة

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط فريق برشلونة، الجدل حول الأنباء التي ترددت بقوة خلال الفترة الماضية، حول إمكانية رحيله عن صفوف نادي برشلونة الإسباني.





وشدد النجم الكرواتي على عدم وجود أي نية له للرحيل عن صفوف البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.





وقال راكيتيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أحب العيش في إسبانيا، ولسوء الحظ لا يمكنني طلب جواز سفر آخر لأنني أملك بالفعل اثنين، ولم أطلب آخر لأنني سعيد هنا".





وأضاف: "عائلتي سعيدة وبناتي بخير في برشلونة لأنها قريبة من إشبيلية، وهي مدينة مثالية لنا للعيش فيها".





وارتبط اسم راكيتيتش بالرحيل عن البارسا، بشكل كبير منذ التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، خلال فترة الانتقالات الشتوية، والذي سينضم للبارسا بداية من الموسم المقبل.





وأفادت عدة تقارير صحفية، أن راكيتيتش بالفعل دخل في مفاوضات حقيقية مع إنتر ميلان الإيطالي، الذي قدم له عرضا مميزًا وراتبا أعلى مما يحصل عليه حاليًا في برشلونة.



