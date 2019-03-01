الكنفدرالية الإفريقية تعيّن طاقم تحكيم أنغولي للترجي و آخر مغربي للإفريقي

عيّنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقم تحكيم أنغولي لإدارة مباراة الترجي الرياضي التونسي وضيفه حوريا كوناكري الغيني، التي ستقام يوم 8 مارس الجاري على ملعب رادس، بداية من الساعة الثامنة ليلا لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويتألف الطاقم من الحكم هيلدير مارننيس كارفالو والمساعدين جيرسون ايميليانو دوس سانتوس وايفانيلدو مايريلس دي اوسانشو.

ويذكر بأن الترجي حامل اللقب، يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط أمام حوريا كوناكري بـ7 نقاط وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بـ5 نقاط وبلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.

ومن جهة أخرى سيتولى ثلاثي تحكيم مغربي يتكون من الحكم رضوان جياد والمساعدين لحسن ازغاو ومصطفى اكركاد، قيادة مباراة النادي الرياضي القسنطيني الجزائري والنادي الإفريقي المقررة يوم 8 مارس الجاري بملعب الشهيد حملاوي، بداية من الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.



