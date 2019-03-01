"الداخلية" تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة

استقبل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة، وزار الإعلاميون الأفارقة الإدارات والأقسام المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التي يضطلع بها، والتي تهدف في المقام الأول إلى تزويد كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار أو المعلومات عن جهود الأجهزة الأمنية، والحرص على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة وإحاطة الرأي العام علماً بجهود مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.





وطالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التي تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمني وإبراز الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.





وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمي المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات وأعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة فضلاً عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمني لدى المواطنين .





واطلع الوفد خلال الزيارة لأكاديمية الشرطة على أساليب التدريب المتطورة التي يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة في شتى مجالات العمل الأمني باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التي تضم العديد من الدراسات الأمنية التي تتضمن كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية ومواجهة الفكر المتطرف.





كما قام الوفد الزائر بجولة تفقدية تضمنت عدداً من المنشآت والمرافق التدريبية التي تفخر بها الأكاديمية باعتبارها قبلة التدريب الأمني على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما تم توثيقه من خلال الفعاليات التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الأمنية الوافدة من الدول الأفريقية والدول الأجنبية الصديقة بمراكز التدريب الأمني الدولي بالأكاديمية.



