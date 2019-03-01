"TikTok" يمنع الأطفال من المشاركة ورفع الفيديوهات!

ضمن تسوية اتفقت عليها إدارة تطبيق TikTok الشهير مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، لم يعد بإمكان من أعمارهم أقل من 13 سنة من المشاركة في التطبيق وذلك سواء برفع مقاطع الفيديو أو نشر التعليقات وحتى إنشاء الملف الشخصي وإرسال الرسائل الخاصة.





ويأتي إلتزام التطبيق بهذا المنع تحت قانون خصوصية الأطفال الفيدرالي الذي تلتزم فيه كل الشركات التقنية وتحدد عمر 13 سنة كحد أدنى للمشاركة في الكثير من الخدمات.





ويسري التقييد الجديد على المستخدمين الحاليين والجدد وذلك وفق تاريخ الميلاد المدخل في التطبيق، وهو بكل تأكيد ليس حلاً أكيداً للمشكلة التي يواجهها التطبيق.





ودفعت إدارة التطبيق مبلغ 5.7 مليون دولار لتسوية القضية المرفوعة ضدها لانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت COPPA. ويطلب هذا القانون من المواقع والتطبيقات الحصول على موافقة الوالدين لاستخدام أطفالهم خدماتها وتحت إشرافهم.





وسيقوم التطبيق بحذف كل مقاطع الفيديو التي سبق أن نشرها أطفال سجلوا أعمارهم في الموقع تحت 13 سنة.





وسيبقى من أعمارهم تحت 13 سنة قادرين فقط على مشاهدة ما ينشره الآخرون ولكن عبر تصفية المحتوى.



