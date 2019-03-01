محامي تركي آل الشيخ يكشف أخر التطورات في بلاغ أموال الأهلي
قال المحامي محمد حمودة، إن نيابة الأموال
العامة استمعت له في البلاغ المقدم منه، وكيلا عن تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز،
ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.
وتابع "حمودة"، في تصريحات
صحفية:" أنه طالب النيابة بمعرفة أوجه إنفاق الأموال التي أعطاها "آل الشيخ"
لمجلس إدارة النادي الأهلي، التي تصل قيمتها 260 مليون جنيه.
وأكد دفاع "آل الشيخ"، أن البلاغ
ما زال قيد التحقيقات داخل النيابة، لافتا إلى أن مسئولي الأهلي أرتكبوا خطئا
كبيرا وهو عدم إخطار الجهات الإدارية والقضائية بتلقيهم تبرعات.
وأكمل:" هناك أموال تم التعرف
عليها من الـ260 مليون وهناك أموال أخرى لم يتم الكشف أين أنفقت التحقيقات مازالت
جارية".
وأردف: تركي آل الشيخ محب للأهلي، وكان يرغب في أن يجعله أفضل نادي،
ولكن بعض الأمور التي حدثت جعلته يفضل الابتعاد، البعض حاول استغلال شعبية الخطيب
من أجل الهجوم على آل الشيخ.
وأتم:" تركي آل الشيخ رجل محب لمصر، وكل ماقدمه كان خيرا، وأخرها
مشروع الـ100 مليون جنيه.
وكلف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز،
في وقت سابق، المحامي محمد حمودة، بتقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد مجلس إدارة النادي
الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.
- عاجل.. تركي آل الشيخ يهنئ الخطيب بفوزه برئاسة النادي الأهلي
- تركي آل الشيخ يقرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد الأهلي (فيديو)
- محمد حمودة: أزماتنا مع الأهلي ليست مع الكيان وإنما مع مجلس الخطيب
- محامي تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات أزمته مع الأهلي (فيديو)
- مرتضى: الأهلي دبر مؤامرة مدفوعة الأجر للهجوم على "تركي"
- مرتضى منصور يفتح النار على "الخطيب" ويهدد بكشف المستور
- نيابة العجوزة تبدأ التحقيق في بلاغ مجلس إدارة الأهلي ضد رئيس الزمالك
- نيابة العجوزة تبدأ التحقيق في بلاغ مجلس إدارة الأهلي ضد رئيس الزمالك
- تركي آل الشيخ يسخر من مجلس الأهلي مجدداً (صورة)
- عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه نصيحة لمجلس الأهلي (صورة)