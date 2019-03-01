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محامي تركي آل الشيخ يكشف أخر التطورات في بلاغ أموال الأهلي

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:57 م
محامي تركي آل الشيخ يكشف أخر التطورات في بلاغ أموال الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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قال المحامي محمد حمودة، إن نيابة الأموال العامة استمعت له في البلاغ المقدم منه، وكيلا عن تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

 

وتابع "حمودة"، في تصريحات صحفية:" أنه طالب النيابة بمعرفة أوجه إنفاق الأموال التي أعطاها "آل الشيخ" لمجلس إدارة النادي الأهلي، التي تصل قيمتها 260 مليون جنيه.

 

وأكد دفاع "آل الشيخ"، أن البلاغ ما زال قيد التحقيقات داخل النيابة، لافتا إلى أن مسئولي الأهلي أرتكبوا خطئا كبيرا وهو عدم إخطار الجهات الإدارية والقضائية بتلقيهم تبرعات.

 

وأكمل:" هناك أموال تم التعرف عليها من الـ260 مليون وهناك أموال أخرى لم يتم الكشف أين أنفقت التحقيقات مازالت جارية".

 

وأردف: تركي آل الشيخ محب للأهلي، وكان يرغب في أن يجعله أفضل نادي، ولكن بعض الأمور التي حدثت جعلته يفضل الابتعاد، البعض حاول استغلال شعبية الخطيب من أجل الهجوم على آل الشيخ.

 

وأتم:" تركي آل الشيخ رجل محب لمصر، وكل ماقدمه كان خيرا، وأخرها مشروع الـ100 مليون جنيه.


وكلف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في وقت سابق، المحامي محمد حمودة، بتقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

 

 

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