كورة لايف HD kora live - الدوري السعودي - الهلال والفيصلي - بث مباشر - دوري بلس HD

يستضيف نادي الهلال نادي الفيصلي في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرون، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ونتابع معكم فرصة الهلال في التحليق بالصدارة، وسجل البطولات الخاصة للنادي، وكذلك ترتيب الفرق بالدوري من أجل سهولة المتابعة للدوري الأقوى بالسعودية.

كورة لايف HD kora live - الدوري السعودي - الهلال والفيصلي - بث مباشر - دوري بلس HD

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كورة لايف HD kora live - الدوري السعودي - الهلال والفيصلي - بث مباشر - دوري بلس HD

نتيجة مباراة الذهاب

استطاع نادي الفيصلي فرض التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب من الدوري، وذلك في شهر نوفمبر الماضي 2018، حيث افتتح الهلال الهدف الأول من ضربة جزاء، ولكن بعد عشر دقائق، وفي الدقيقة 90، نجح نادي الفيصلي في تسجيل هدف التعادل، أي أن نادي الفيصلي يقاتل حتى الثواني الأخيرة من عمر المباراة، مما يعطي مباراة اليوم أهمية كبيرة لدى الهلال المتصدر الترتيب.

سجل نادي الهلال التاريخي

حقق الهلال السعودي العديد من الألقاب المحلية والقارية.

كورة لايف HD kora live - الدوري السعودي - الهلال والفيصلي - بث مباشر - دوري بلس HD

الدوري السعودي 15 لقب

كأس ولي العهد 13 لقب

كأس الإتحاد الآسيوي 7 ألقاب

كأس السوبر السعودي لقبين

البطولات الآسيوية 6 ألقاب

البطولات الخليجية والعربية 57 لقب

الألقاب الخارجية 13 لقب

أكثر الأندية مشاركة في دوري أبطال آسيا 14 مشاركة

الأكثر وصولًا للدور 16 دوري أبطال آسيا 9 مرات

الأكثر لعبًا في بطولة دوري الأبطال الأسيوي 81 مباراة حتى الآن.

ترتيب الفرق بالدوري السعودي

الهلال السعودي له الأفضلية في مباراة اليوم، وعنده فرصة زيادة عدد النقاط بينه وبين نادي النصر إلى ستة نقاط، وبعد أن فاز النصر على الشباب، تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، مما يعطي المباراة سخونة، لأن النصر يريد التحليق حول صدارة الدوري الممتاز، ولكن نادي النصر لعب 22 مباراة، ونادي الهلال لعب 21 مباراة فقط، مما يعطي مباراة اليوم أفضلية للهلال السعودي.

كورة لايف HD kora live - الدوري السعودي - الهلال والفيصلي - بث مباشر - دوري بلس HD

فرق النقاط

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 52 نقطة، وقد لعب 21 مباراة، وفاز في 16 مباراة كاملة، ولم يخسر منذ البداية سوى في مباراة وحيدة فقط، وتعادل الهلال في أربعة مباريات، مما جعل المنافسين يقتربون من مكانه بالترتيب، وللهلال فرق نقاط كبير وهو 31 هدف، بعد أن سجل 53 هدف، واستقبلت شباكه 22 هدف.





بينما نادي الفيصلي يحتل المركز الثامن بالترتيب، بعد أن خاض 21 مباراة، وله من النقاط 30 نقطة، وقد فاز الفيصلي في ثمان مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر في سبع مباريات، وله فارق نقاط 4 فقط، بعد أن سجل 34 هدف، واستقبلت شباكه 30 هدف، ويعد أقوى دفاع بالدوري السعودي، هو دفاع نادي الشباب، الذي استقبل 14 هدف فقط منذ بداية الدوري الممتاز.





بطاقة المباراة

مباراة الهلال والفيصلي

الدوري السعودي الممتاز SPL 2019

مباراة الإياب في الجولة 22

نتيجة مباراة الذهاب 1-1

توقيت المباراة الساعة 6:35 مساءًا بتوقيت السعودية

استاد جامعة الملك سعود

تعليق بلال علام وأحمد النفيسة

على قناة السعودية الرياضية

نادي الهلال

الهلال السعودي يسعى لتحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، حيث فاز في مباراته الأخيرة على الإتحاد السعودي بنتيجة 2-0 وضمن صدارة الترتيب، والفارق بينه وبين نادي النصر ثلاث نقاط، وله مباراة اليوم، تعد مباراة الهلال اليوم فرصة لتوسيع الفارق إلى 6 نقاط، وسيسعى لذلك من أجل تحقيق اللقب.



