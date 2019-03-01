غدًا.. حلقة خاصة عن احتفالات العيد على الفضائية المصرية
الجمعة 01/مارس/2019 - 01:46 م
الفجر الفني
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يحتفل برنامج "الليلة"، الذي يذاع على شاشة الفضائية المصرية، بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال استضافة نجمين في مجال الطرب، وهما اَية عبد الله، نجمة برنامج "صوت الحياة"، وأحمد ناصر نجم برنامج "The Voice"، إضافة إلى الفرقة الموسيقية الخاصة بهما.
ويؤدي النجمان أشهر الأغنيات المرتبطة بالأعياد، وأبرزها "العيد فرحة" و"يا ليلة العيد"، وغيرها من الأغنيات المرتبطة بذكريات الفرحة في حياتنا.
تذاع الحلقة غدًا الإثنين والذي يوافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، البرنامج من إعداد وتقديم محمد السماحي ومن إخراج أماني نجيب.
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