غدًا.. حلقة خاصة عن احتفالات العيد على الفضائية المصرية

يحتفل برنامج "الليلة"، الذي يذاع على شاشة الفضائية المصرية، بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال استضافة نجمين في مجال الطرب، وهما اَية عبد الله، نجمة برنامج "صوت الحياة"، وأحمد ناصر نجم برنامج "The Voice"، إضافة إلى الفرقة الموسيقية الخاصة بهما.









ويؤدي النجمان أشهر الأغنيات المرتبطة بالأعياد، وأبرزها "العيد فرحة" و"يا ليلة العيد"، وغيرها من الأغنيات المرتبطة بذكريات الفرحة في حياتنا.







