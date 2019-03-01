مسعفان يسلمان 23 ألف جنيه عثرا عليها بحادث في كفر الشيخ

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سلم طاقم سيارة الإسعاف رقم 1419 التابعة لمرفق إسعاف بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مبلغا ماليا بقيمة 23 ألف جنيه وموبايل، تم العثور عليها في حادث بحوزة متوفين، حيث تم تسليم الأموال للأمانات في محضر رسمي لرجال الشرطة بمستشفى بلطيم المركزي.



وكان حادث وقع على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية مسطروه، حيث انقلبت سيارة ملاكي واسفر عن وفاة مينا سامى عوض،34عاما،، ومحمد ابراهيم عبد الرحيم، 36عاما، مقيمان بمنطقة خورشيد بالاسكندرية، بعدما تم وضع جثتيهما بمشرحة مستشفى بلطيم المركزى.



وتحركت سيارة اسعاف تابعة لمركز إسعاف بلطيم إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الاثنين، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم وتحرير المحضر اللازم.

