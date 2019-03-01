ارتفاع معدل اقتراض الأفراد في بريطانيا بأبطأ وتيرة في 4 سنوات
الجمعة 01/مارس/2019 - 01:49 م
وكالات
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ارتفع معدل اقتراض الأفراد في المملكة المتحدة في يناير الماضي بأبطأ وتيرة في ما يزيد عن 4 سنوات، وكشفت بيانات بنك إنجلترا، اليوم الجمعة أن معدل النمو السنوي في إقراض الأفراد في بريطانيا ارتفع بنحو 6.5% خلال يناير، وهي أدنى وتيرة في أكثر من 4 سنوات، مقابل 6.6% في ديسمبر السابق له.
وتابع بيان المركزي البريطاني أن اقتراض الأفراد للمبالغ الإضافية للإنفاق على السلع والخدمات زاد بمقدار 1.1 مليار جنيه إسترليني في الشهر الأول من العام الجاري.
وارتفع إجمالي قيمة قروض الرهن العقاري الممنوحة للأفراد في يناير انخفضت قليلاً عند 3.7 مليار جنيه إسترليني.
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