محافظ الغربية يتفقد مستشفى المجمع الطبي بطنطا في أول أيام عمل لـ"١٠٠ مليون صحة" (صور)

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تفقد اليوم، اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مستشفى المجمع الطبى بطنطا، لمتابعة سير مبادرة ١٠٠ مليون صحة فى اول ايام عمل لها بمحافظة الغربية.



وأكد "السعيد" في تصريح صحفى اليوم الجمعة، أن تم زيادة عدد المقرات الى 366 مقرا في استقبال المواطنين بمحافظة الغربية، من أجل إجراء الفحوصات الطبية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة".



وأشار محافظ الغربية، إلى أن جميع الجهات المعنية "مديرية الصحة، الـتأمين الصحي، جامعة طنطا، مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة"، أنهوا كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ المبادرة.



وأضاف أن عدد مقرات إجراءات الفحوصات الطبية تم زيادتها إلى 366 مقرا بدلًا من 301 مقر وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتم توفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية وغير الطبية التي تلزم تشغيل المبادرة مع توفير 20% من المستلزمات كاحتياطي استراتيجي، وأيضا جرى التنسيق بين التأمين الصحي مع جامعة طنطا وتحديد سبل صرف العلاج للمصابين.



وأوضح أن المبادرة تستهدف عمل المسح الطبي لـ3 ملايين و376 ألفا و735 مواطنا، لاكتشاف المصابين بفيروس سي والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة ويقوم بتنفيذها عدد 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملوا على فترتين "الفترة الأولى من 9 صباحا وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً" كما يتم العمل من خلال برنامج إلكتروني أون لاين عن طريق إدخال الرقم القومي للمواطن.



ومن جهته قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن جميع مقرات إجراء الفحوصات متوفر فيها كافة مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة متوفرة وأيضا توفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين إلى جانب السترات الخاصة بالعاملين بالمبادرة، وخلال الأيام الماضية تم تنفيذ حملة توعية للمبادرة تشمل كافة مناطق المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المبادرة والمشاركة فيها من أجل الاطمئنان على صحتهم.



وأعلنت مديرية الشباب والرياضة القيام بعمل مسيرات دعائية مستمرة للحملة إلى جانب تجهيز 11 مركز شباب في كل إدارة كمقرات للفحص الطبي في الحملة، وقامت أيضا مديرية التربية والتعليم بتنظيم برامج توعية للطلاب في جميع مدارس المحافظة، وأطلقت حملة توعية للطلاب في 3292 مدرسة تحت عنوان "اصطحب والديك.. ليه وفين" لتوعية أولياء الأمور بأهمية المشاركة في هذه الحملة.