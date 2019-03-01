غدا.. أهلي 97 يواجه الجونة

يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ ضيفاً على نظيره الجونة، غداً السبت، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة ٢٤ من دوري الجمهورية للشباب.

يخوض شباب الأهلي المباراة وهو يأمل في مواصلة انتصاراته وحفاظه على قمة الترتيب، حيث أنه يحتل المركز الأول برصيد ٥٧ نقطة، من الفوز في ١٨ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، وبدون أي هزيمة، مسجلاً ٤٩ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٢ هدفاً.

وكان فريق الشباب قد فاز في الجولة السابقة على الداخلية بهدف في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء، وما زالت تتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الزمالك من الجولة السابعة عشر، والمصري من الجولة التاسعة عشر.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.