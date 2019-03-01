عاجل.. الداخلية التونسية إحباط انتشار مخطط لاستهداف شخصيات عامة





قالت وزارة الداخلية التونسية، إنها أحبطت مخططا لاستهداف شخصيات عامة عبر رسائل بريدية تحتوي على مواد سامة.





أعلنت الوزراء في بيان لها، أنه توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، بحسب ما نشرته "العربية".





وتابع البيان "تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها في الحين على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة".

وأوضح "وقد تعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها".





وذكر البيان "وبناء عليه فإن وزارة الداخلية تدعو السادة السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها في الإبان بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق".



