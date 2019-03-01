نتنياهو يستقبل الرئيس الليبيري في مدينة القدس المحتلة

اجتمع الرئيس الليبيري جورج وايا، منذ قليل، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الاجتماع الذي حضره أيضاً عدد من مسؤولي الدولتين.





وأشار التلفزيون في تقرير له إلى أن زيارة وايا تأتي في إطار تحركات سياسية إسرائيلية لحث ليبيريا على نقل سفارتها إلى القدس، فضلاً عن محاولة دعم العلاقة بين الدولتين.





ومن المنتظر التوقيع على بعض من اتفاقيات التعاون المشترك بين إسرائيل وليبيريا مع اختتام وايا لزيارته لإسرائيل اليوم.





يذكر أن التقرير أشار إلى زيارة وايا لعدد من الملاعب الكروية واجتماعه مع بعض من أشبال الكرة في إسرائيل أيضاً.