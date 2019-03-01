ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نتنياهو يستقبل الرئيس الليبيري في مدينة القدس المحتلة

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:24 م
نتنياهو يستقبل الرئيس الليبيري في مدينة القدس المحتلة
صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
اجتمع الرئيس الليبيري جورج وايا، منذ قليل، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الاجتماع الذي حضره أيضاً عدد من مسؤولي الدولتين.

وأشار التلفزيون في تقرير له إلى أن زيارة وايا تأتي في إطار تحركات سياسية إسرائيلية لحث ليبيريا على نقل سفارتها إلى القدس، فضلاً عن محاولة دعم العلاقة بين الدولتين.

ومن المنتظر التوقيع على بعض من اتفاقيات التعاون المشترك بين إسرائيل وليبيريا مع اختتام وايا لزيارته لإسرائيل اليوم.

يذكر أن التقرير أشار إلى زيارة وايا لعدد من الملاعب الكروية واجتماعه مع بعض من أشبال الكرة في إسرائيل أيضاً.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
-
x
15:00
-
القادسية
الهلال
-
x
17:35
-
الفيصلي
الأهلي
-
x
19:30
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند