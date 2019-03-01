تراجع ملحوظ في سعر الذهب المحلى اليوم الجمعة 1-3-2019 بداية تعاملات مارس وعيار 21 يسجل 646 جنيها
الجمعة 01/مارس/2019 - 12:01 م
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تراجع سعر الذهب بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية وذلك بعد وصل سعر الذهب إلى أقل مستوياته خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع ان يواصل سعر الذهب حالة استقراره خلال تعاملات شهر مارس الجارى وونشر فيما يلي اسعار الذهب لمختلف الأعيرة وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم 1-3-2019
سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 646 جنيها
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 554 جنيها.
وهذا في الوقت الذي وصل فيه سعر الجرام عيار 24 نحو 738 جنيها.
وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5168 جنيها.
سعر الذهب العالمي
سجل السعر الفوري للذهب وعقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1318.31 دولار، و1320.30 دولار للأوقية (الأونصة) على الترتيب، بانخفاض 0.1% خلال الساعات القليلة الماضية.
تراجع ملحوظ في سعر الذهب المحلى اليوم الجمعة 1-3-2019 بداية تعاملات مارس وعيار 21 يسجل 646 جنيها
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