انطلاق "100 مليون صحة" بمستشفى الزقازيق العام ومكتب صحة ثان بالمدينة (صور)

أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شارة بدء إنطلاق حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " ضغط – سكر – سمنه " بمستشفى الزقازيق العام ومكتب صحة ثان بمدينة الزقازيق وتستمر لمدة شهرين تنتهي نهاية أبريل القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا، وذلك بمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة وتتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاماً لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.





أكد محافظ الشرقية ان المحافظة وضعت خطة محكمة لتوعية المواطنين وحشدهم بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى القضاء على فيروس سي للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.





ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية جاهزية وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية وسيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة لإستقبال المواطنين لتوقيع الكشف الطبي عليهم مؤكداً إستمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبي بالفترة الصباحية من 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً ، وفريق طبي بالفترة المسائية من 3 عصراً حتى الساعة 9 مساءاً



