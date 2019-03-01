"لهيطة" يسلم تقرير رحلة النيجر إلى أجيري

يعود إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم من نيامى عاصمة النيجر، بعد زيارة سريعة استغرقت 48 ساعة لوضع الترتيبات اللازمة لرحلة البعثة إلى هناك لأداء آخر مباريات تصفيات الأمم الأفريقية.





وتفقد مدير المنتخب الوطني، ملعب المباراة وأماكن التدريب المخصصة للفريق، واطمأن على كافة الاستعدادات.





ومن المقرر أن يقدم لهيطة، تقريرًا شاملًا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لإطلاعه على أخر الاستعدادات هناك.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة منتصف العام الجاري.





إكرامي والسولية يغيبان عن تدريب الأهلي

تغيب الثنائي شريف إكرامي وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني السولية من ألام في العضلة الأمامية، فيما تعرض إكرامي للإصابة من مزق في عضلة السمانة ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة 6 أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. الأهلي يقترب من استعادة خدمات وليد سليمان

بدأ وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، وذلك على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى سليمان تدريبا بدنيا تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمالن ثم تدريب جزئي بالكرة.

ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة بالجزائر في يناير الماضي.

وقطع سليمان شوطا كبيرا من تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي وضعه الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، واقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة لاسارتي مع جهازه المعاون في الأهلي

عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع إليخاندرو مخط احمال الفريق الأحمر، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، قبل انطلاق مران الفريق الصباح اليوم الجمعة، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة مع إليخاندرو وسليمان على الاطمئنان على البرنامج البدني لحراس مرمى الفريق، وحالتهم بعد الإصابة التي لحقت بشريف إكرامي في مران الفريق أمس الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الإثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.







