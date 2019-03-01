الحبس سنة لزوج هتك عرض زوجته بالقوة في الجيزة.. تفاصيل صادمة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، على زوج هتك عرض زوجته، بمنزل الزوجية الكائن بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة.





وكشفت تحقيقات النيابة أن الزوج المتهم «م.إ» وهو هارب في الفترة الحالية، هتك عرض زوجته بالقوة، وذلك بمعاشرتها من دُبُرها رغمًا عنها، مما تسبب في إحداث إصابات لها، طبقًا لتقرير الطب الشرعي.





وأورد الطب الشرعي في تقريره المرفق مع أوراق القضية أمام القضاء، إصابة المجني عليها «ن.م»، 26 سنة، ربة منزل، بشرخ شرجي مُعاصر لتاريخ الواقعة، مما دفع المستشار حاتم فاضل، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 26 مارس 2018م، وذلك بتهمة هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك.



