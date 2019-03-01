وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة برنامج نيوتن مشرفة لعام 2018/2019

اعتمد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المتقدمين لبعثات برنامج نيوتن مشرفة للعام 2018/2019، والتي بلغت 30 بعثة (19 بعثة خارجية للحصول على الدكتوراه، و 11 بعثة إشراف مشترك)؛ بهدف دعم التعاون البحثي في جميع قطاعات البحث العلمي والابتكار المصرية والبريطانية.





يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية في مصر قد أعلنت عن فتح باب التقدم خلال الفترة من 17/6/2018 حتى 9/8/2018 لبرنامج البعثات الممول من خلال اتفاقية " نيوتن ـ مشرفة " بين حكومتى المملكة المتحدة و جمهورية مصر العربية بالنظام التنافسي، وقامت الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للبعثات التابعة لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بمراجعة استمارات المتقدمين، وفحص المستندات للتأكد من مطابقتها لشروط التقدم، كما تأكد الجانب البريطانى من توافق اختيار المرشحين مع أولويات صندوق نيوتن مشرفة.





وفى إطار عملية التقييم شاركت الإدارة المركزية للبعثات فى حضور اللجان العلمية للسادة المحكمين لتقييم الأبحاث العلمية، والتى تجرى بمشاركة عدد من الخبراء والعلماء المتخصصين فى مجالات برنامج نيوتن مشرفة.





كما شارك قطاع الشئون الثقافية والبعثات وممثلين عن الجانب البريطانى وأحد المحكمين فى تخصصات البرنامج فى مقابلات المرشحين، لاختيار المرشحين الناجحين والذين بلغ عددهم (30) مرشحاً موزعين على النحو التالى: (19 بعثة كاملة للحصول على الدكتوراه، و11 بعثة إشراف مشترك).





جدير بالذكر أن شروط التقدم للبرنامج شملت: أن يكون المتقدم معينًا فى إحدى الجامعات المصرية المدرجة فى خطة البعثات، وأن يركز البحث على أحد التخصصات العلمية المحددة بالبرنامج وهى:( الطاقة المتجددة - الإنتاج الغذائي المستدام – الاداره المستدامة للمياه. الرعاية الصحية الشاملة) وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما لبعثة الدكتوراه، و 35 عاما للإشراف المشترك، وأن يكون قد حصل على 6 درجات فى اختبار ( IELTS) كشرط للتقدم للبرنامج، وألا يكون المتقدم قد حصل على بعثة دكتوراه أو منحة دراسية قبل ذلك، وأن يكون المتقدم لمنحة الدكتوراه حاصلاً على درجة الماجستير فى التخصص الذى حددته البعثات، وأن يكون المتقدم لبعثة الإشراف المشترك مسجلاً لدرجة الدكتوراه كشرط للسفر، وألا يتجاوز التسجيل عامين عند تاريخ تقديم الطلبات.



