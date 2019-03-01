نشرة أخبار الظهيرة.. الرباعي العربي يصدر بياناً شديد اللهجة بشأن قطر

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها؛ فتح باب التسجيل بالعمومية العادية لـ'الصحفيين'، وانطلاق مبادرة السيسي "100 مليون صحة" في قنا، وعدد من الأخبار الهامة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، الجمعة، طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.





أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين، فتح باب التسجيل والذي بدأ في العاشرة صباحَا ويستمر حتى الثانية عشر ظهرَا.





انطلقت فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 مليون صحة، في محافظة قنا، بمراكزها الإدارية التسعة.





ردت دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، على بيان وزير الخارجية القطري، وأصدرت بيانا، ألقاه المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير يوسف عبد الكريم بوجيري.





أعلن البنك المركزى المصرى، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى 7.7 شهر، من الواردات السلعية لمصر، ليسجل 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، وهو أعلى من المستويات الدولية التى تصل لـ3 أشهر فقط من الواردات السلعية.







