محافظ الدقهلية: إقبال المواطنين على "100 مليون صحة" يؤكد أننا على الطريق الصحيح

كانت بدات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحه اليوم فى محافظه الدقهليه وقام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بزيارة الوحده الصحيه بالبرامون التابعه لمركز المنصورة.

واوضح محاقظ الدقهلية ان هذه المبادرة ستغير الخريطه الصحيه لمصر بالكشف على 4 امراض فى وقت واحد وللتعرف على اعداد المصابين بأى من هذه الامراض وعلاجهم على نفقه الدوله دون ان يتحمل اى مريض جنيها واحدا.



وقرر محافظ الدقهليه ان يتم صرف علاج المصابين فور ظهور نتيجه التحاليل والتاكد من الاصابه بفيروس س، مؤكدا ان الدوله تعمل على الحفاظ على صحه المواطنين باعتبارهم الادوات الرئيسيه لاحداث التنميه المستدامه فى مصر كما انهم المستفيد الاول من تطور مصر وتقدمها.



وكان محافظ الدقهلية شهد بدء المبادرة فى قريتى البرامون وبلجاى التابعتين لمركز المنصورة بدا عمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحه التى انطلقت مسيرتها بالامس.



تستهدف المبادرة الكشف على فيروس سى والامراض غير الساريه وهى ضغط الدم والسكر والسمنه لنحو 4.3 مليون مواطن فى الدقهليه.



وقال شاروبيم انه يثق فى وعى ابناء الدقهليه الذين يتميزون بإنتمائهم الشديد لبلدهم ويسعون معنا لتحقيق انجازات يكونوا هم اول من يشعر بها.



واضاف ان مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحه فى مرحلتها الثالثه والاخيرة ستشهد نجاحا ضخما كما شهدته فى المرحلتين السابقتين.



وكان في استقبال محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ونواب البرلمان عن مركز المنصورة ورئيس مجلس مركز المنصورة سعد الفرماوي ولفيف من الفرق الطبية المجهزة لاستقبال المواطنين لتوقيع الفحوصات لمبادرة ١٠٠ مليون صحة.

شهدت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة، إقبالا كبيرًا في اليوم الأول، من المواطنين على الوحدة الصحية بالقرية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة" للكشف على فيروس "سي" والأمراض غير السارية.وقال "شاروبيم" إن الوحده شهدت ازدحاما يؤكد تجاوب المواطنين مع هذه المبادرة غير المسبوقة، والتي تعد إنجازا حقيقيا يشهده كل مواطن مصري، والتي تؤكد على وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على الصحه هو ما تعمل الدوله على تحقيقه باعتبارة هدفا قوميا واعتبار ان المواطن الثروه الحقيقيه التى تملكها مصر.وجاء ذلك خلال زيارته للوحده الصحيه لقريه بلجاى واضاف ان هذا الاقبال شيئ مفرح ويؤكد اننا نسير فى الطريق الصحيح وطلب شاروبيم من الدكتور سعد مكى تنظيم العمل بالوحده وزياده اطقم العاملين بالمبادرة لمواكبه الاقبال الكبير من المواطنين ولاجراء الفحوصات بسرعه حتى لايتم ارهاق المواطنين.