اختتام المناورات البحرية "الفلك 3" بين السعودية والسودان





إختتمت السعودية والسودان مناورات بحرية مشتركة بين الجانبين.





وكالة الأنباء الصينية أوردت في هذا السياق تقريرا، أكدت فيه نقلا عن موقع "الشروق" الإخباري السوداني"، أن التدريبات البحرية المشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية ، والتي أطلق عليها اسم "الفلك 3" ، اختتمت يوم الخميس في شرق السودان.





وحضر نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية مجدي سيد عمر وممثل رئيس أركان البحرية السعودية يحيى بن علي النعيمي الحفل الختامي للمناورات المشتركة.





وكانت المناورات قد بدأت يوم الأحد في القاعدة البحرية في بور سودان ، على البحر الأحمر ، بمشاركة القوات البحرية ووحدات الأمن البحري.





وكان الهدف من التدريبات المشتركة تعزيز الإجراءات المشتركة ، وتحسين القدرات القتالية ، وضمان السلامة البحرية ، وتأمين طرق النقل البحري ، ومكافحة التهريب ، والقراصنة ، والاتجار بالبشر ؛ لردع التهديدات المحتملة.



