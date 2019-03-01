البورصة تفاجأ بطرح أسهم الشرقية للدخان.. ووزير قطاع الأعمال السعر النهائي للسهم 17 جنية

قال وزير قطاع الاعمال اليوم إنه تم تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان أمس الخميس نحو 1.8 مرة بسعر 17 جنيه للسهم.





وفوجئ المتداولون امس بموفقة هيئة الرقابة المالية على تقرير الافصاح الخاص بطرح حصة 4.5% من اسهم رأسمال الشركة الشرقية للدخان تعادل 101250000 سهم؛ ليفتح بعدها سوق الصفقات الخاصة أمام المؤسسات ذات ملائمة مالية عالية لتغطية الطرح الخاص من اسهم الشركة البالغ 96.187.500 سهم من إجمالي الاسهم المطروحة، بينما كان يتوقعون أن يتم الاعلان عن هذا الأمر قبيل الشروع به لأن الشركة الشرقية للدخان تعد من ضمن شركات برنامج الطروحات الحكومية.





ولم يذكر هشام توفيق القيمة الأجمالية لعملية الطرح الخاص والتي من المتوقع ان تبلغ1.6 مليار جنيه، ولكنه اشار إلى أن الطرح الخاص يمثل 95% من إجمالي حصة الأسهم المعروضة للبيع .



