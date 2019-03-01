محافظ الدقهلية: "100 مليون صحة" تبين حرص الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين (صور)

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انطلقت المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة اليوم في محافظه الدقهلية، وقام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بزيارة الوحدة الصحية بالبرامون التابعة لمركز المنصورة.



واوضح محاقظ الدقهلية ان هذه المبادرة ستغير الخريطه الصحيه لمصر بالكشف على 4 امراض فى وقت واحد وللتعرف على اعداد المصابين بأى من هذه الامراض وعلاجهم على نفقه الدوله دون ان يتحمل اى مريض جنيها واحدا



وقرر محافظ الدقهليه ان يتم صرف علاج المصابين فور ظهور نتيجه التحاليل والتاكد من الاصابه بفيروس س، مؤكدا ان الدوله تعمل على الحفاظ على صحه المواطنين باعتبارهم الادوات الرئيسيه لاحداث التنميه المستدامه فى مصر كما انهم المستفيد الاول من تطور مصر وتقدمها.



وكان محافظ الدقهلية شهد بدء المبادرة فى قريتى البرامون وبلجاى التابعتين لمركز المنصورة بدا عمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحه التى انطلقت مسيرتها بالامس



تستهدف المبادرة الكشف على فيروس سى والامراض غير الساريه وهى ضغط الدم والسكر والسمنه لنحو 4.3 مليون مواطن فى الدقهليه



وقال شاروبيم انه يثق فى وعى ابناء الدقهليه الذين يتميزون بإنتمائهم الشديد لبلدهم ويسعون معنا لتحقيق انجازات يكونوا هم اول من يشعر بها



واضاف ان مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحه فى مرحلتها الثالثه والاخيرة ستشهد نجاحا ضخما كما شهدته فى المرحلتين السابقتين.



وكان في استقبال محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ونواب البرلمان عن مركز المنصورة ورئيس مجلس مركز المنصورة سعد الفرماوي ولفيف من الفرق الطبية المجهزة لاستقبال المواطنين لتوقيع الفحوصات لمبادرة ١٠٠ مليون صحة