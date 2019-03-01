"المركزى": الاحتياطى الأجنبى يغطى 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر

أعلن البنك المركزى المصرى، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى 7.7 شهر، من الواردات السلعية لمصر، ليسجل 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، وهو أعلى من المستويات الدولية التى تصل لـ3 أشهر فقط من الواردات السلعية.



