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"المركزى": الاحتياطى الأجنبى يغطى 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:00 ص
المركزى: الاحتياطى الأجنبى يغطى 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر
البنك المركزى
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أعلن البنك المركزى المصرى،  أن الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى 7.7 شهر، من الواردات السلعية لمصر، ليسجل 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، وهو أعلى من المستويات الدولية التى تصل لـ3 أشهر فقط من الواردات السلعية.
 

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
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